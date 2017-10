O prêmio de consolação do Brasil no Mundial Sub-17 da Índia veio com a conquista do terceiro lugar da competição, neste sábado, depois de vencer Mali por 2 a 0.

Os gols do jovem time canarinho só vieram no segundo tempo, com Alan Souza, aos 10 minutos, e Yuri Alberto aos 43. A partida teve poucas chances e contou com o frango do goleiro para tirar o zero do placar.

O meia brasileiro roubou a bola na intermediária e arriscou com um chute fraco. O arqueiro Youssouf Koita não defendeu e a bola morreu lentamente no fundo das redes. No final do jogo, Yuri recebeu passe de Brenner e bateu da marca do pênalti para definir o placar.

"QUE ORGULHO, MOLECADA! Estamos muito orgulhosos de vocês! Este terceiro lugar no Mundial vale muito. Aqui é Brasil", comemorou a Confederação Brasileira de Futebol nas redes sociais.