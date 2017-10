Ainda com 100% de aproveitamento, o Brasil não encontrou dificuldades e, sem susto, bateu Honduras por 3 a 0, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final do Mundial sub-17. Os gols da Seleção Brasileira em Cochim (IND) foram anotados por Brenner (2) e Marcos Antônio. Agora, a equipe de Carlos Amadeu terá como adversária a Alemanha, que eliminou a Colômbia, nas quartas.

Sempre com a bola nos pés, a posse da Seleção pouco foi ameaçada pelo inoperante time hondurenho. Quando pisou mais fundo no acelerador, a equipe tupiniquim encontrou facilidade para abrir espaços na frente da área rival. Aos dez minutos, depois de linda jogada criada por Alan (Palmeiras), Brenner (São Paulo) só empurrou para a rede.

Com a vantagem no placar, o Brasil passou a rodar a bola, sem ser muito agudo. O segundo gol veio de forma natural, pouco antes do intervalo. Marcos Antônio (Atlético-PR) recebeu de Paulinho (Vasco) e tocou na saída do goleiro Rivera.