O Brasil deu adeus ao sonho de levantar o titulo da Copa do Mundo Sub-17 da Índia, depois de ser derrotado nesta quarta-feira pela Inglaterra por 3 a 1 nas semifinais, numa partida em que brilhou o atacante inglês Rhian Brewster, autor de três gols.

No estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcutá, Brewster abriu o placar aos 10 minutos de jogo e marcou seu segundo gol aos 39, logo após Wesley empatar momentaneamente para o Brasil aos 21. O atacante inglês selou a vaga de sua equipe na final com um terceiro gol aos 32 minutos do segundo tempo.