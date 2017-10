No Bento de Freitas, o Brasil-Pel recebeu o Santa Cruz e empatou por 1 a 1. O gol do time xavante foi marcado por Marlon, e o Santinha balançou a rede com João Ananias. Agora, o clube gaúcho está na 10ª colocação com 39 pontos e grupo coral está na 18ª posição com 31. Na próxima rodada, o Brasil mede forças com o Oeste, em São Paulo, enquanto o Santa recebe a Luverdense, no Arruda.