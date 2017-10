O ex-presidente da Fifa Joseph Blatter irá à Copa do Mundo da Rússia em 2018 a convite de Vladimir Putin, apesar de sua suspensão, informou o suíço à AFP.

"Irei ao Mundial da Rússia, recebi um convite por parte do presidente Putin", disse Blatter em entrevista à AFP.

Fontes próximas a Platini, ex-presidente da Uefa, garantiram à AFP que o francês "não recebeu convite do senhor Putin para ir ao Mundial da Rússia e ele não sabe o que fará no próximo verão (do hemisfério norte)".