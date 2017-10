Os bávaros chegaram aos 23 pontos e contaram com gols do colombiano Jámes Rodríguez, aos 19 minutos do primeiro tempo, e do polonês Robert Lewandowski, aos 38, para abrirem três pontos de vantagem para os rivais na briga pelo título.

O Leipzig ainda perdeu Naby Keita por expulsão, aos 9 minutos da segunda etapa, e não conseguiu reagir com um a menos. O time se mantém na terceira colocação, com 19 pontos.

Foi a quinta vitória seguida do time, desde que o técnico Jupp Heynckes assumiu a equipe após a demissão do italiano Carlo Ancelotti.

Para isso, contou com gols do brasileiro Jonathas (20 minutos) e do togolês Ilhas Bebou (40). Em ambas ocasiões o Dortmund buscou o empate, com o francés Dan-Axel Zagadou (28), e com o ucraniano Andrei Yarmolenko (52). Aos 59, Zagadou foi expulso e deixou o Dortmund com um a menos. Felix Klaus fez o terceiro (60) e Bebou definiu a vitória (86).