O Bayern de Munique (2º) comemorou o retorno do técnico Jupp Heynckes com goleada por 5 a 0 sobre o Freiburg (16º), neste sábado, pela oitava rodada da Bundesliga, e diminuiu provisoriamente para dois pontos a diferença para o líder Borussia Dortmund (1º).

Após início de temporada irregular marcado por polêmicas com as estrelas do time, a direção do Bayern decidiu demitir o técnico italiano Carlo Ancelotti e resgatar Heynckes de sua aposentadoria. O treinador deixou de trabalhar após conquistar a tríplice coroa com o clube em 2013.