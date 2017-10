O Barcelona vai visitar o Olympiacos nesta terça-feira em busca de uma vitória que pode garantir o time catalão nas oitavas de final da Liga dos Campeões, caso o Sporting perca para a Juventus no outro jogo do grupo D.

Os catalães lideram lideram a chave com 100% de aproveitamento e querem manter a sequência de vitórias. Se somar três pontos no estádio Georgios Karaiskakis de Pireo, aliado a uma derrota do Sporting (3º, com 3 pontos) para a Juventus (2º, 6), o time se garante na fase de mata-mata.

A possível a vaga antecipada seria muito especial para o técnico Ernesto Valverde, que treinou durante três anos o time grego e vai visitar o estádio onde conquistou três ligas e duas copas da Grécia..

Valverde não titubeou ao afirmar que está "ansioso porque vai ser a primeira vez que vai jogar uma partida oficial contra o Olympiacos" no estádio do time grego. Na partida de ida, há duas semanas, o Barça venceu por 3 a 1 no Campo Nou.

- Suárez quer marcar 1º gol na Champions -

O Barcelona viaja à Grécia diante do grande momento que atravessa como líder na Liga espanhola. No sábado, o time venceu o Athletic de Bilbao por 2 a 0, com gols de Lionel Messi e Paulinho, além de começar a Copa do Rei com pé direito com vitória por 3 a 0 sobre o Murcia, no jogo de ida por uma vaga nas oitavas de final.

O começo de temporada do argentino é excelente, com 11 gols marcados em 10 rodadas na Liga espanhola e três nas primeiras rodadas da Liga dos Campeões.

Os catalães estão invictos nesta temporada em todas as competições, depois das duas derrotas para o Real Madrid em agosto, na decisão da Supercopa da Espanha (3-1 e 2-0).

Ainda assim, Valverde vai precisar lidar com a ausência do capitão Andrés Iniesta, que sofreu lesão muscular na perna esquerda. Quem também não vai a campo é o zagueiro Gerard Piqué, que foi expulso na partida de ida após receber dois cartões amarelos.

O técnico do Barça, no entanto, conta com o restante das estrelas Leo Messi e Luis Suárez formando o ataque, provavelmente acompanhados por Gerard Deulofeu.

O uruguaio vai ter outra oportunidade para acertar a pontaria neste difícil início de temporada do artilheiro, que ainda não balançou as redes na competição continental.

Os atacantes do Barcelona vão precisar se desdobrar para furar a retranca do Olympiacos fora de casa, estratégia que os gregos utilizaram no Camp Nou e que devem voltar a usar em seu estádio.

- Prováveis escalações:

Olympiacos (GRE): Proto - Elabdellaoui, Botia, Nikolaou, Figueiras - Romao, Zdjelar, Gillet - Androutsos, Carcela-Gonzalez - Odjidja-Ofoe

Treinador: Takis Lemonis

FC Barcelona (ESP): Ter Stegen - Semedo, Vermaelen (ou Mascherano), Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, Paulinho (ou André Gomes) - Deulofeu, Messi, Luis Suárez

Treinador: Ernesto Valverde

Árbitro: Anthony Taylor (ING)