O Barcelona conquistou uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o lanterninha Málaga e somou três pontos que lhe permitem manter a liderança isolada do Campeonato Espanhol, neste sábado pela 9ª rodada da competição.

O jovem Gerard Deulofeu abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo e o capitão Andrés Iniesta ampliou aos 11 do segundo tempo.

O Real Madrid, terceiro colocado com 17 pontos, receberá no domingo o Eibar (16º), enquanto o Atlético (4º, 16 pts) visita o Celta (10º) em Vigo.

Foi uma partida muito confortável para a equipe do técnico Ernesto Valverde, que abriu o placar logo no primeiro ataque, numa jogada que deveria ter sido anulada, já que a bola saiu claramente de campo antes de Lucas Digne cruzar para Deulofeu marcar.

O Málaga não conseguiu assustar o gol do Barcelona, que teve 80% de posse de bola e fechou a conta no segundo tempo com Iniesta, chutando cruzado após receber passe açucarado de Lionel Messi.