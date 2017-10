LLUIS GENE / AFP

O Barcelona afinal exibiu a imensa bandeira com a mensagem “Diálogo, Respeito e Desporto” momentos antes da sua vitória de 3 a 1 sobre o Olympiakos esta noite no Camp Nou. Mas o resto da programação prevista não aconteceu como planejou o presidente Josep Maria Bartomeu que, em manifestação recente, propôs “um processo de diálogo e de negociações na busca de soluções para a situação política atual na Catalunha, respeitando a vontade da maioria dos cidadãos catalães de decidir o seu futuro”. No momento em que a bandeira foi aberta os torcedores presentes gritaram “Liberdade! Liberdade! Liberdade!”.

Frustrados por terem sido impedidos pelo clube a distribuir cartazes com a inscrição da palavra “Freedom” (Liberdade em inglês) e a fotografia dos 2 dirigentes que se encontram presos, os representantes da ANC – Assembleia Nacional Catalã – da Omnium Cultural e da Plataforma Pelas Eleições Catalães se negaram a assistir à partida da tribuna de honra do Camp Nou. A direção do Barcelona justificou a medida por temer que uma manifestação política mais contundente pudesse gerar algum tipo de punição por parte da UEFA.