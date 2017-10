O Barcelona vai receber o Olympiacos no Camp Nou, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, em busca de vitória para consolidar a liderança isolada do grupo D da competição.

O time catalão lidera a chave com seis pontos, três a mais que Juventus (2º) e Sporting (3º), e vai encarar o lanterna grego que ainda não somou pontos no torneio.

Para o técnico Ernesto Valverde, vai ser o reencontro com o time que treinou durante três anos, em duas etapas, conquistando três ligas e duas copas da Grécia.

"É um clube extraordinário", reconheceu Valverde em agosto ao saber que o ex-clube estaria no mesmo grupo do Barça na Liga dos Campeões.

"Vai ser um jogo emocionante tanto aqui como na Grécia. Quem sabe o de lá vai ser mais, porque vou visitar o campo onde desfrutei muito", contou Valverde em entrevista coletiva na véspera do reencontro.

Ainda assim, a nostalgia não vai fazer com que Valverde confie em seu ex-time, nem mesmo sem ter conquistado um ponto sequer na competição.

"Têm jogadores rápidos e vão tentar fazer um jogo desgastante defensivamente, para tentar surpreender com pessoas rápidas na frente. É um time que não se rende nunca", advertiu.

O treinador vai com força máxima para manter os 100% de aproveitamento, depois de vitória contra Juventus (3-0) e Sporting (1-0).

- 'Encaixar boa sequência' -

Desta maneira, tudo indica que Lionel Messi e Luis Suárez estarão acompanhados de Gerard Deulofeu ou Denis Suárez. O objetivo é recuperar as vitórias depois do primeiro tropeço da temporada, no último sábado, contra o Atlético de Madri. O Barça empatou em 1 a 1 no novo estádio Colchonero, o Wanda Metropolitano.

O atacante uruguaio parece ter se reencontrado com o gol após balançar as redes pela primeira vez no campeonato espanhol.

"Os atacantes vivem disso. A confiança de um atacante muda totalmente quando marca, parece que tudo que toca vai entrar", disse Valverde sobre Suárez, confiante que o "pistoleiro" vai encaixar uma boa sequência.

Do outro lado, o Olympiacos espera incomodar o Barça no Camp Nou e fazer os primeiros pontos na competição. Vai ser a primeira vez que o time grego encara os catalães na Liga dos Campeões. No entanto, nunca conseguiram vencer o time espanhol, com 12 derrotas e dois empates em duelos por outras competições.

O time grego provavelmente vai buscar se fechar atrás para tentar surpreender o Barça no contra-ataque. O time treinado por Takis Lemonis viaja para o Camp Nou depois de vencer o Panionios por 4 a 3 no Campeonato Grego. O time está na quinta colocação e tem desfalques de Ben Nabouhane, Diogo Figueiras e Emmanuel Emenike.

O Olympiacos demonstrou defesa frágil em duas partidas de Liga dos Campeões, com cinco gols sofridos. No entanto, conta com os atacantes Felipe Pardo e Marko Marin para tentar surpreender.

-- Prováveis escalações:

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Mascherano, Piqué, Digne - Rakitic, Paulinho, Denis Suárez - Messi, Luis Suárez, Gerard Deulofeu.

Treinador: Ernesto Valverde

Olympiacos: C - Koutris, Engels, Nikolaou, Elabdellaoui - Romao, Odjidja, Tachtsidis, Zdjelar - Pardo, Djurdjevic.

Treinador: Takis Lemonis

Árbitro: William Collum (SCO).