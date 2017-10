Junior Dutra comemora gol de pênalti DENNY CESARE / Estadão Conteúdo

Em confronto direto contra o rebaixamento, o Avaí levou a melhor sobre a Ponte Preta. Jogando no Moisés Lucarelli, na noite deste domingo, o time azurra venceu por 2 a 1 e, combinado com o resultado de outros jogos da rodada, saiu da zona da degola do Campeonato Brasileiro da Série A. A equipe está na 16ª colocação, com 34 pontos.

Agora, a equipe tem a semana para treinamentos até o confronto com o Grêmio, domingo, às 19h, na Ressacada.

O Leão surpreendeu e com menos de sete minutos de jogo já estava na frente no placar. Em jogada que começou com a cobrança de lateral de Leandro Silva, Junior Dutra desviou e Romulo mandou para a rede.

Atrás no marcador, a Macaca teve de sair mais para o jogo e deixou espaços para os contra-ataques. Foi assim que o Avaí começou a se aproximar do segundo. O time quase chegou lá quando Luanzinho avançou pelo meio e tocou para Leandro Silva. O lateral tentou cruzar, mas a defesa afastou. Depois foi a vez de Pedro Castro perder grande oportunidade. Ele tabelou com Luanzinho e ficou livre dentro da área, porém chutou para o alto.

O Avaí insistiu e ampliou o placar no Moisés Lucarelli em cobrança de pênalti. O árbitro Leandro Pedro Vuaden marcou mão na bola dentro da área do zagueiro Rodrigo. Junior Dutra acertou a cobrança e aumentou a festa azurra na casa da Macaca.

Porém, dois minutos depois, a Ponte descontou. Vuaden assinalou pênalti do goleiro Douglas em Danilo Barcelos. Ele mesmo bateu e descontou. O confronto seguiu movimentado. Em escanteio, Emerson Sheik apareceu sozinho na segunda trave, dominou a bola, mas escorreu antes de arrematar para o gol.

O Avaí manteve a postura no início do segundo tempo, esperando o adversário e tentando na velocidade chegar ao gol da Ponte. Em uma roubada de bola, o zagueiro Alemão se aventurou no ataque e por pouco não fez o terceiro, de cabeça, após cruzamento de Junior Dutra.

Lutando para sair da zona de rebaixamento, a Ponte partiu para o ataque para pelo menos chegar ao gol de empate. Tentou nas bolas alçadas na área, mas quando não errava a pontaria a defesa do Avaí levava vantagem. Nos minutos finais, Willians teve a chance de fazer mais um para o Leão, mas errou a pontaria. A Macaca assustou no chute de Nino Paraíba que acertou a trave.

Além de tirar o Avaí do Z-4, a vitória resgata o ânimo da equipe na luta pela permanência na Série A.

FICHA TÉCNICA

Ponte Preta: Aranha; Nino Paraíba, Iago, Rodrigo e Jeferson (Felipe Saraiva); Fernando Bob, Wendel (Léo Gamalho) e Jadson (Lucas Formiga); Danilo Barcelos, Emerson Sheik e Lucca. Técnico: Eduardo Baptista.

Avaí: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e João Paulo; Judson e Pedro Castro; Romulo (Willians), Marquinhos (Simião) e Luanzinho (Maicon); Júnior Dutra. Técnico: Claudinei Oliveira.

Gols: Romulo (A, 06/1ºt), Junior Dutra (A, 36/1ºt), Danilo Barcelos (P, 38/1ºt)

Cartões amarelos: Rodrigo, Léo Gamalho, Jadson, Nino Paraíba, Lucca, Felipe Saraiva (P), João Paulo (A)

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jose Eduardo Calza e Mauricio Coelho Silva Penna (trio do RS).

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

