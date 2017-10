Marco Favero / Diário Catarinense

O gol histórico de Marquinhos na Ressacada recuperava as energias do Avaí na luta pela permanência na Série A. Mas faltou segurar o placar nos acréscimos. O Leão empatou com o Botafogo por 1 a 1 nesta quarta-feira e, agora, parte para confronto direto contra a Ponte Preta, domingo, no Moisés Lucarelli, na luta pela fuga do rebaixamento. Ídolo avaiano, Marquinhos se igualou a Décio Antônio com 57 gols anotados na casa azurra.

Avaí e Botafogo entraram em campo com objetivos diferentes na noite desta quarta. Enquanto o time visitante caminha entre os postulantes a uma vaga na Libertadores, os donos da casa batalham para escapar do rebaixamento. E quem esperava um jogo emocionante, com as duas equipes buscando o gol desde os minutos iniciais, acabou assistindo um primeiro tempo pouco inspirado na Ressacada.

O Leão quase não assustou o adversário. Nas poucas vezes em que se aproximou da área do Fogão, a pontaria do time falhou. Faltava criatividade ao meio de campo azurra. Em um dos raros lances de ataque da equipe, Junior Dutra cruzou na tentativa de encontrar Joel, mas a bola ficou com o goleiro Gatito.

O Avaí ainda tentou pelo alto em cobranças de falta e de escanteio. Porém foi o Botafogo que levou susto ao Leão no fim da etapa inicial. Na jogada de Pimpão, Victor Luis chutou rasteiro e a bola passou na frente do gol defendido por Douglas.

Com o time sem criatividade no meio, o técnico Claudinei Oliveira mexeu no time no intervalo. Pouco efetivo no ataque, Joel saiu para a entrada de Marquinhos. A equipe melhorou e quase abriu o placar em escanteio, que o ídolo avaiano cobrou direto e por pouco não surpreende Gatito.

Na sequência, Romulo recebeu dentro da área e bateu forte. De novo o goleiro do Fogão evitou o gol. Depois foi a vez de Alemão, de cabeça, dar trabalho a Gatito. A pressão do Avaí, enfim, acontecia no jogo. Marquinhos tentou de cabeça, outra vez o goleiro do Botafogo defendeu.

Gatito só não evitou o gol de pênalti de Marquinhos. Aos 20 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou mão na bola de Pimpão. Na cobrança, o ídolo azurra alcançou a marca histórica de 57 gols na Ressacada, mesmo número que Décio Antônio.

Junior Dutra ainda perdeu a chance de fazer o segundo, mas dessa vez Gatito salvou. Nos acréscimos, o Botafogo pressionou e conseguiu o empate com Marcos Vinícius, dando números finais ao confronto.

Ficha técnica

Avaí: Douglas; Leandro Silva, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Pedro Castro (Simião) e Luanzinho (Capa); Romulo, Joel (Marquinhos) e Júnior Dutra. Técnico: Claudinei Oliveira.

Botafogo: Gatito; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello, Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes (Marcos Vinícius), Bruno Silva, João Paulo; Pimpão (Guilherme) e Brenner (Vinícius Tanque). Técnico: Jair Ventura.

Gols: Marquinhos (A, 20/1ºt), Marcos Vinícius (B, 49/2ºt)

Cartões amarelos: Romulo, Leandro Silva (A), Matheus Fernandes, Marcos Vinícius, Pimpão, Igor Rabello (B)

Arbitragem: Arbitragem: Rafael Traci, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Luciano Roggenbaum (trio do PR)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Público: 5.146

Renda: R$ 114.435