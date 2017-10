Oslo, Munique e Innsbruck desistiram pelo orçamento: o COI, que só contava com dois candidatos para os Jogos Olímpicos de 2022 e 2024, agora enfrenta outra crise para as candidaturas dos Jogos de Inverno de 2026 a dois anos da atribuição da sede.

Em 2019, o Comitê Olímpico Internacional vai decidir quem organizará as Olimpíadas de Inverno de 2026. No entanto, ainda não se sabe quantos candidatos estarão na disputa para sediar o evento.

No entanto, várias cidades candidatas às Olimpíadas de verão de 2024 renunciaram ao desejo de organizar o evento, entre elas Hamburgo, Boston, Roma e Budapeste. No final do processo, Paris vai sediar a competição e Los Angeles a edição seguinte em 2028. Foi a primeira dupla atribuição da história.