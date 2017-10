Vaduz, Liechtenstein – Os balões continuam pendurados na escada, mais de duas semanas depois das comemorações pelo 105º aniversário do Barão Eduard von Falz-Fein. Ele atribui sua longevidade às propriedades do mel e do Ovomaltine; mesmo assim, o corpo está fragilizado. Mas não a mente. Ela está tão ativa e ágil quanto o monitor ao lado de sua cama.

"Cadê o gravador? Veja se está ligado", me disse ele.

Fui vê-lo no início de outubro por causa de uma confusão: o Barão foi erroneamente considerado por alguns pesquisadores e organizadores olímpicos como o atleta dos Jogos de Inverno mais velho do mundo. Acontece que foi um caso de identidade trocada, apenas mais uma das reviravoltas extravagantes da vida, sempre tão cheia delas. E eu queria saber mais.

Ele concordou em contar – "Pela última vez", insistiu – a história de sua vida, que inclui levar os esportes olímpicos ao principado de Liechtenstein, que liga a Suíça à Áustria feito um hífen. Com uma população de menos de 38 mil habitantes, é o menor país do mundo a ganhar uma medalha olímpica. Foram nove até hoje, todas na modalidade de esqui alpino, e há esperanças de que os Jogos de 2018, na Coreia do Sul, coloquem Liechtenstein no pódio de novo, depois de três décadas.

Foi ideia do Barão, em 1934, montar um comitê olímpico em Liechtenstein, quando ainda não fazia nem 40 anos desde que os Jogos modernos tinham sido fundados com base nas sensibilidades incompatíveis das classes superiores para uma competição nobre, amadora – e que excluía as mulheres.

O Barão viveu uma vida aristocrática no fim do Império Austro-Húngaro, passando por duas guerras mundiais e a Revolução Russa. Foi patrono das artes e trabalhou como repórter no Estádio Olímpico de Berlim, onde se sentou pertinho de Adolf Hitler. E queria falar sobre o fato.

Ele nunca foi atleta olímpico, nem presidente do comitê de Liechtenstein, mas apoiou os Jogos com dinheiro do próprio bolso e com tamanho entusiasmo que, de acordo com os relatos dos delegados do país, chegou a colocar a equipe dos Jogos de 1956 em seu carro de luxo e a levou para a competição em Cortina d'Ampezzo, na Itália.

"É muito engraçado sair dirigindo um Rolls-Royce cheio de atletas, imagine. Frivolidades à parte, o Barão é a figura mais importante da nossa história olímpica", afirma Beat Wachter, secretário-general do Comitê Olímpico de Liechtenstein.

O Barão também é considerado responsável pelo início da indústria do turismo em Liechtenstein, tendo feito centenas de fotos do principado e transferindo-as para postais, echarpes e livros que vendia em sua loja de suvenires na capital, Vaduz. Ele contou à revista International Life que vários ônibus paravam em frente do estabelecimento e entrava em cada um, microfone em punho, tentando atrair os turistas conversando com eles em seis idiomas.

Entretanto, o esporte talvez tenha sido o interesse em que mais investiu. "Para ele, é a atividade mais apaixonante que existe. Está no seu sangue", comenta Isabel Fehr, presidente do Comitê Olímpico de Liechtenstein.

Em 1932, aos vinte anos, o Barão venceu um campeonato de ciclismo para estudantes na França. Dois anos depois, foi visitar uma tia que morava em Lausanne, na Suíça, vizinha de uma joalheria cujo dono era o presidente do Comitê Olímpico Suíço, que acabou lhe perguntando se seu país tinha uma comissão. O Barão pensou: "Por que não?".

Voltou para casa, foi para as montanhas e encontrou dois esquiadores chamados Hubert Negele e Franz Schadler – um, guarda florestal; o outro, praticante de fim de semana. Nenhum dos dois jamais tinha competido.

Liechtenstein fez sua estreia olímpica nos Jogos de Inverno de 1936, em Garmisch-Partenkirchen, Alemanha, dos quais o Barão participou como correspondente para L'Auto, antecessora do jornal de esportes francês L'Equipe. Negele terminou em 51º na descida livre e Schadler, em 54º. Outros seis esquiadores na categoria foram ainda mais lentos. Mas o Barão conseguira sua história.

"A diferença entre o primeiro e o último foi coisa de vinte minutos" – na verdade foram 18. "Não foi bom, não."

Um atleta chamado Eduard von Falz-Fein também competiu no bobsled por Lichtenstein naquela Olimpíada, o que causou confusão até nos arquivos do COI.

Entretanto, o impacto mais visível e duradouro causado pelo Barão em Liechtenstein foi nos Jogos de 1936, presididos por Hitler em Berlim. "Na ocasião, os repórteres foram colocados atrás do Führer, no Estádio Olímpico, por questão de segurança", explica.

"Os alemães acharam que se colocasse a imprensa atrás de Hitler, ninguém teria coragem de plantar uma bomba e a segurança estaria garantida."

Alguns dias antes, enquanto zanzava pela Vila Olímpica em busca de histórias, o Barão percebeu uma bandeira muito parecida com a de sua terra natal, com as mesmas faixas horizontais azul e vermelha. "Deve ser um erro", ele pensou.

Não era; a bandeira era do Haiti, que faria parte da cerimônia de abertura, mas não estava competindo.

O Barão ligou para o governo de Liechtenstein. "A bandeira tem que ser mudada antes da abertura", disse. "Impossível", foi a resposta.

Só depois do evento é que o principado mudou sua bandeira, acrescentando uma coroa na parte azul, solução simples encontrada pelo Barão.

"Sugeri algo que não fosse muito caro; colocar a coroa foi bom porque não precisou alterar tudo", explica o autor da ideia.

Foi em 1974 que Liechtenstein teve o primeiro grande sucesso internacional no esqui, quando Hanni Wenzel, ainda adolescente, ganhou no slalom no campeonato mundial em St. Moritz, na Suíça. Quando a garota voltou, o Barão deu uma festa na própria casa, contratando o cantor austríaco/suíço Udo Jurgens, popular na época, para cantar "When I was Seventeen" ("Quando eu tinha 17 anos") para ela.

"Ele fez muita coisa por Liechtenstein", diz.

Nos Jogos de Inverno de 1980 em Lake Placid, Nova York, Wenzel venceu no slalom e no slalom gigante, as primeiras e únicas medalhas de ouro do país, pelo menos por enquanto. A filha dela, Tina Weirather, que ficou em segundo no Super G no campeonato mundial de esqui deste ano, vai brigar para aumentar a coleção, depois de trinta anos, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, em fevereiro do ano que vem.

O Barão acompanha a carreira de Weirather de perto – e se a garota ganhar, quem sabe se não repete a dose e contrata alguém para cantar para ela como fez com sua mãe?

"Estamos esperando uma nova medalha desde 1988. Essa Olimpíada vai ser muito importante para nós. A motivação e o fascínio são tamanhos que o homem que começou o movimento olímpico em Liechtenstein continua vivo, aos 105 anos, interessado e torcendo pela equipe. Ele é a história viva", conclui Wachter, do comitê.