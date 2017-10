Destaque da Lazio neste início de temporada, o atacante Ciro Immobile pode deixar o clube romano. Segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport", o artilheiro do Calcio, com 13 gols, recebeu uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 260,7 milhões) do Shanghai SIPG, da China, onde atuam os brasileiros Elkeson, Oscar e Hulk.

Immobile, enfim, voltou à boa forma, marcando muitos gols e ajudando a Lazio nesta temporada. A equipe está em quarto no Campeonato Italiano, com 25 pontos, três a menos que o líder Napoli. Além da excelente fase, o atacante não quer ficar esquecido no futebol asiático em ano de Copa do Mundo.