Nos anos 1970, houve a explosão das bandas de rock gringas no país. A música era boa, e a postura rebelde, fascinante. Há quem diga que o fenômeno foi estimulado pela Ditadura Militar, com o objetivo de abafar o tom político da Música Popular Brasileira (MPB), predominantemente contrária ao regime imposto ao país.

A juventude da época se atirou ao culto desses grupos. A rebeldia era contra os costumes e, com isso, na minha opinião, esquecia-se a ação política. Os poucos contrários ao sistema político eram forçados a fugir ou acabavam presos e sofriam os horrores da tortura de Estado.

Um fenômeno semelhante ao daquela época se vê hoje no culto aos grandes times europeus que cada vez ocupam mais espaço na mídia esportiva. Os programas esportivos discutem detalhes destes clubes e cada vez falam menos das nossas equipes. Especialmente em relação aos pequenos, há uma verdadeira alienação – parecida com a que atingia artistas e grupos de contestação brasileiros nos anos 1970. Fato que ainda ajuda a manter impunes dirigentes que seguem nas nossas entidades esportivas mesmo sendo considerados criminosos internacionais. Dirigentes tão ilegítimos como os ditadores do passado.