Pela primeira vez na história, a Arábia Saudita permitirá a entrada de mulheres em arenas esportivas. A permissão, em princípio, valerá em Riyadh, Jeddah e Dammam, as três maiores cidades do país. A medida, anunciada neste domingo (29), entrará em vigor a partir de 2018. Em setembro, o país havia autorizado mulheres a participarem da celebração de um feriado nacional em uma arena.

A Autoridade Geral de Esportes informou, através de um comunicado, que os locais estão sendo adaptados "para poderem acomodar famílias". Por isso, cafés, telas de monitoramento e banheiros femininos estão em processo de instalação nesta sessão familiar, separada do resto da multidão masculina.

A Arábia Saudita é um dos países com maior segregação de gênero do mundo, seguindo práticas mais rígidas e conservadoras. Essa mudança faz parte de uma reforma feita pelo príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman, de 32 anos.