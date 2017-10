O brasileiro Demian Maia tinha sete vitórias consecutivas, mas sofreu duas derrotas em suas duas últimas lutas no UFC — para Tyron Woodley, em disputa de cinturão dos meio-médios, e para Colby Covington, no último sábado, em São Paulo. Apesar do mau momento e de estar prestes a completar 40 anos, o paulista descartou a aposentadoria.