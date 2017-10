Vivendo momento conturbado no Liverpool, o zagueiro Dejan Lovren mostrou, através de seu Instagram, que se tornou alvo de ameaças por parte de alguns torcedores. As denúncias começaram após a derrota dos Reds para o Tottenham, quando o jogador falhou.

– Não me importo quando as pessoas falam mal de mim. Mas não posso ignorar quando a minha família é ameaçada. Eu não consigo nem vou aceitar isso. Nojento – escreveu o jogador.

No Campeonato Inglês, o Liverpool está em sexto lugar, com 16 pontos. Já na Liga dos Campeões, a equipe é líder do Grupo E, porém, tem apenas uma vitória em três partidas disputadas.