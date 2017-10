ACBF empatou com o Foz Cataratas no Paraná e agora decide a classificação em Carlos Barbosa Ulisses Castro / ACBF,Divulgação

Dois times gaúchos entram em quadra neste domingo em busca de uma vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal.

Ao meio-dia, o Atlântico encara o Joinville em Santa Catarina com a missão de vencer no tempo normal ou na prorrogação para se classificar, já que fez pior campanha do que o adversário na primeira fase. No jogo de ida, no dia 14, as duas equipes empataram em 1 a 1 em Erechim.

Às 14h, é a vez da ACBF tentar a classificação à próxima fase. Uma vitória simples sobre o Foz Cataratas classifica o time de Carlos Barbosa, que tem melhor campanha e leva vantagem do empate na prorrogação se houver nova igualdade no tempo normal (o primeiro jogo, em Foz do Iguaçu, terminou em 1 a 1).

Na última quinta-feira, duas semanas depois do jogo adiado em decorrência das fortes chuvas no Estado, a Assoeva deu um importante passo rumo a uma semifinal inédita. O time de Venâncio Aires venceu por

2 a 0 em casa o Magnus-SP, dono da melhor campanha geral da competição.

O time do técnico Fernando Malafaia jogará pelo empate em Sorocaba, nesta segunda-feira, às 19h. Já o time do craque Falcão, que não jogou em Venâncio Aires, terá de vencer no tempo normal para forçar a prorrogação _ nesse caso, os paulistas terão a vantagem do empate.

QUARTAS DE FINAL, JOGOS DE VOLTA

Sábado

21h – Corinthians x Marreco (ida: 4x6) SporTV2

Domingo

12h – Joinville x Atlântico (ida: 1x1) SporTV

14h – ACBF x Foz Cataratas (ida: 1x1) SporTV

Segunda-feira

19h – Magnus x Assoeva (ida: 0x2) SporTV2