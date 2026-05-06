Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 23h, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre na Claro Arena, no Chile.
Escalações para Universidad Católica x Cruzeiro
Universidad Católica: Bernedo; Arancibia, Díaz, Ampuero e Mena; Jhojan Valencia, Montes, Cristian Cuevas, Giani e Zuqui; Zampedri. Técnico: Daniel Garnero.
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Arbitragem para Universidad Católica x Cruzeiro
Andrés Rojas (COL), auxiliado por Richard Ortíz (COL) e Cristian Aguirre (COL). VAR: David Rodríguez (COL),
Onde assistir a Universidad Católica x Cruzeiro
A ESPN e a Disney+ anunciam a transmissão.
