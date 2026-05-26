Última rodada da fase de grupos da Libertadores: veja o que os brasileiros precisam para avançar

Fluminense, de Castillo e John Kennedy, tem situação complicada, mas ainda pode se classificar. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

A fase de grupos da Libertadores termina nesta semana, e o Brasil pode garantir todos os seus representantes nas oitavas de final. Três deles já estão confirmados, enquanto dois têm as vagas bem encaminhadas. Uma das equipes ainda depende de resultados paralelos para seguir viva na competição.

O Brasil vive um período de hegemonia na competição continental. Os últimos sete campeões são brasileiros, feito que colocou o país junto da Argentina como a nação de mais conquistas do torneio.

Entre terça-feira (26) e quinta-feira (28), Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras entrarão em campo pelo torneio na busca por chegar ao mata-mata.

Zero Hora separou o cenário de cada uma das equipes brasileiras para chegar às oitavas de final. Confira a tabela abaixo:

Já classificados

A situação mais favorável é a de Flamengo e Corinthians, ambas equipes já classificadas com a primeira colocação de seus grupos. O objetivo na última rodada é alcançar uma pontuação mais alta para poder decidir a maior parte dos confrontos do mata-mata em casa.

No caso dos cariocas, o jogo é contra o já eliminado Cusco, no Maracanã. Quanto aos paulistas, a partida é diante da Platense, em casa. Os argentinos estão em segundo lugar na chave e ainda precisam garantir a classificação, o que pode dificultar o confronto para o Timão.

Quem também já está garantido na próxima fase é o Mirassol, que lidera o Grupo G com 12 pontos. O time depende de um empate contra o Lanús, na Argentina, para confirmar a primeira colocação da chave. Em caso de derrota e vitória da LDU sobre o Always Ready, o time passa a depender dos critérios de desempate, sendo que no primeiro, o confronto direto, os clubes empatam.

Encaminhados

Cruzeiro e Palmeiras estão na segunda colocação de seus grupos, jogam em casa e dependem de si para avançar.

No caso dos mineiros, o jogo é contra o lanterna e já eliminado Barcelona-EQU, que não possui mais chances de buscar a terceira colocação, o que daria ao time a possibilidade de disputar os playoffs da Sul-Americana.

Para alcançar a líder Universidad Católica, o Cruzeiro tem apenas um caminho. Vencer a sua partida e torcer para uma vitória do Boca Juniors contra os chilenos.

Sobre o Palmeiras, a situação é parecida, inclusive com os mesmos dois pontos de distância para o líder, neste caso o Cerro Porteño. O time enfrentará o já eliminado Junior Barranquilla e depende de um empate para confirmar a classificação.

Para ser primeiro colocado, só há um caminho para o Verdão. Vencer sua partida e contar com uma derrota do Cerro Porteño para o Sporting Cristal.

A situação mais difícil

Dos brasileiros, o Fluminense é quem tem a situação mais complexa. Recebe o já eliminado Deportivo La Guaira, da Venezuela, em casa, em partida que tende a vencer com tranquilidade. Contudo, como ocupa a terceira posição, com os mesmos cinco pontos do vice-líder Bolívar, depende do outro jogo da chave para avançar.

Na Bolívia, o Bolívar receberá o já classificado em primeiro lugar Independiente Rivadavia, da Argentina. Qualquer vitória do time da casa dá fim as chances do Fluminense avançar

Jogos dos brasileiros na última rodada

Terça-feira (26)

19h

Lanús x Mirassol

21h30min

Flamengo x Cusco

Quarta-feira (27)

21h30min

Fluminense x Deportivo La Guaira

Corinthians x Platense

Quinta-feira (28)

19h

Palmeiras x Junior Barranquilla

21h30min

Cruzeiro x Barcelona-EQU

Tabela da Libertadores