Sporting Cristal x Palmeiras hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, em Lima, no Peru.
Escalações para Sporting Cristal x Palmeiras
Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram (Alejandro Pósito), Rafael Lutiger e Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Santiago González; Irven Ávila e Luis Ibérico. Técnico: Zé Ricardo.
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa (Mauricio) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem para Sporting Cristal x Palmeiras
Dario Herrera, auxiliado por Juan Belatti e Maximiliano Del Yesso. VAR: Hernan Mastrangelo (quarteto argentino).
Onde assistir a Sporting Cristal x Palmeiras
- A Paramount+ anuncia a transmissão.