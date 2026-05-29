Sorteio das oitavas da Sul-Americana e da Libertadores: classificados, potes e onde assistir

Libertadores terá final no Uruguai em 2026. Conmebol / Divulgação

A Conmebol realiza nesta sexta-feira (29), a partir das 12h, os sorteios das oitavas de final da Sul-Americana e da Libertadores. O evento ocorre na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. A ge tv e a ESPN anunciam a transmissão.

Na Sul-Americana, o Grêmio está nos playoffs, junto de mais três clubes brasileiros: Vasco, Santos e Bragantino. Os duelos são contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

Leia Mais Veja os confrontos dos playoffs e os classificados às oitavas da Sul-Americana

Quem avançar nessa repescagem avança às oitavas de final, onde estão mais três brasileiros: Atlético-MG, São Paulo e Botafogo. O sorteio já vai definir os confrontos das oitavas, mesmo antes dos playoffs.

Além dos confrontos, o sorteio também definirá os caminhos até a decisão, que será disputada no dia 21 de novembro, em jogo único, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Confrontos dos playoffs da Sul-Americana

Grêmio x Bolívar-BOL

x Bolívar-BOL Bragantino x Sporting Cristal-PER

Vasco x Indep. Medellín-COL

O'Higgins-CHI x Boca Juniors

Tigre-ARG x Nacional-URU

Caracas-VEN x Santa Fe-COL

Cienciano-PER x Lanús-ARG

Santos x Universidad Central-VEN

Times que avançam direto às oitavas da Sul-Americana

Macará-EQU

Atlético-MG

São Paulo

Deportivo Recoleta-ARG

Botafogo

Montevideo City Torque-URU

Olimpia-PAR

River Plate-ARG

Quando ocorrem os playoffs da Sul-Americana?

A Sul-Americana volta depois da parada para a Copa do Mundo. Os playoffs estão marcados para as semanas do dia 22 de julho (ida) e 29 de julho (volta).

Sorteio da Libertadores

O sorteio da Libertadores colocará frente a frente os primeiros colocados da fase de grupos contra os segundos. São seis clubes brasileiros classificados: Flamengo e Corinthians no pote 1, enquanto Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro e Mirassol no pote 2.

Além dos confrontos, o sorteio também definirá os caminhos até a decisão, que será disputada no dia 28 de novembro, em jogo único, no Estádio Centenário, no Uruguai.

Pote 1

Flamengo

Coquimbo Unido

Independiente Rivadavia

Universidad Católica

Corinthians

Cerro Porteño

LDU

Independiente Del Valle

Pote 2

Estudiantes

Tolima

Fluminense

Cruzeiro

Platense

Palmeiras

Mirassol

Rosario Central

Datas da Libertadores:

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto.

11 a 20 de agosto. Quartas de final: 8 a 17 de setembro.

8 a 17 de setembro. Semifinais: De 14 a 22 de outubro.

De 14 a 22 de outubro. Final: 28 de novembro (Montevidéu, Uruguai)

Premiações da Libertadores:

Fase de grupos: 1milhão de dólares (R$ 5,15 milhões)

1milhão de dólares (R$ 5,15 milhões) Vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão)

340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão) Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões)

1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões) Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões)

1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões) Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões)

2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões) Vice-campeão : 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)

: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões) Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)

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