Sorteio das oitavas da Sul-Americana e da Libertadores: classificados, potes e onde assistir

A Conmebol realiza nesta sexta-feira (29), a partir das 12h, os sorteios das oitavas de final da Sul-Americana e da Libertadores. O evento ocorre na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. A ge tv e a ESPN anunciam a transmissão.
Na Sul-Americana, o Grêmio está nos playoffs, junto de mais três clubes brasileiros: Vasco, Santos e Bragantino. Os duelos são contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.
Quem avançar nessa repescagem avança às oitavas de final, onde estão mais três brasileiros: Atlético-MG, São Paulo e Botafogo. O sorteio já vai definir os confrontos das oitavas, mesmo antes dos playoffs.
Além dos confrontos, o sorteio também definirá os caminhos até a decisão, que será disputada no dia 21 de novembro, em jogo único, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
Confrontos dos playoffs da Sul-Americana
- Grêmio x Bolívar-BOL
- Bragantino x Sporting Cristal-PER
- Vasco x Indep. Medellín-COL
- O'Higgins-CHI x Boca Juniors
- Tigre-ARG x Nacional-URU
- Caracas-VEN x Santa Fe-COL
- Cienciano-PER x Lanús-ARG
- Santos x Universidad Central-VEN
Times que avançam direto às oitavas da Sul-Americana
- Macará-EQU
- Atlético-MG
- São Paulo
- Deportivo Recoleta-ARG
- Botafogo
- Montevideo City Torque-URU
- Olimpia-PAR
- River Plate-ARG
Quando ocorrem os playoffs da Sul-Americana?
A Sul-Americana volta depois da parada para a Copa do Mundo. Os playoffs estão marcados para as semanas do dia 22 de julho (ida) e 29 de julho (volta).
Sorteio da Libertadores
O sorteio da Libertadores colocará frente a frente os primeiros colocados da fase de grupos contra os segundos. São seis clubes brasileiros classificados: Flamengo e Corinthians no pote 1, enquanto Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro e Mirassol no pote 2.
Além dos confrontos, o sorteio também definirá os caminhos até a decisão, que será disputada no dia 28 de novembro, em jogo único, no Estádio Centenário, no Uruguai.
Pote 1
- Flamengo
- Coquimbo Unido
- Independiente Rivadavia
- Universidad Católica
- Corinthians
- Cerro Porteño
- LDU
- Independiente Del Valle
Pote 2
- Estudiantes
- Tolima
- Fluminense
- Cruzeiro
- Platense
- Palmeiras
- Mirassol
- Rosario Central
Datas da Libertadores:
- Oitavas de final: 11 a 20 de agosto.
- Quartas de final: 8 a 17 de setembro.
- Semifinais: De 14 a 22 de outubro.
- Final: 28 de novembro (Montevidéu, Uruguai)
Premiações da Libertadores:
- Fase de grupos: 1milhão de dólares (R$ 5,15 milhões)
- Vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão)
- Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões)
- Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões)
- Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões)
- Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)
- Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)
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