Corinthians e Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30min, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Estádio El Campín, em Bogotá.
Escalações para Santa Fe x Corinthians
Santa Fe: Mosquera, Helibelton Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Torres, Toscano e Fernandez; Luís Palacios, Rodallega e Fagundez. Técnico: Pablo Repetto.
Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho (Lingard). Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem para Santa Fe x Corinthians
Kevin Ortega, auxiliado por Michael Orue e Jesus Sanchez (trio peruano). VAR: Carlos Orbe (EQU)