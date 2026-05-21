Peñarol x Corinthians: tudo sobre o jogo da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Arte GZH

Peñarol e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 21h30min, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.

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Escalações para Peñarol x Corinthians

Peñarol: Aguerre; Kevin Rodríguez, Andrés Madruga, Maurício Lemos e Diego Laxalt; Jesús Trindade, Eduardo Darias e Leandro Umpiérrez; Matias Arezo, Facundo Batista e Gastón Togni. Técnico: Diego Aguirre

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard. Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem para Peñarol x Corinthians

Piero Maza, auxiliado por José Retamal e Miguel Rocha. VAR: Juan Lara (quarteto chileno)

Onde assistir a Peñarol x Corinthians