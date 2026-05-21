Palmeiras x Cerro Porteño hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30min, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre na Arena do Palmeiras, em São Paulo.
Escalações para Palmeiras x Cerro Porteño
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Allan Mauricio e Arias; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
Cerro Porteño: Martín Arias; Domínguez, Velázquez, Pérez, Quintana e Chaparro; Bobadilla, Piris da Motta e Morel; Jonatan Torres e Vegetti. Técnico: Ariel Holan
Arbitragem para Palmeiras x Cerro Porteño
Yael Pérez, auxiliado por Cristian Navarro e Facundo Rodríguez. VAR: Hector Paletta (quarteto argentino)
Onde assistir a Palmeiras x Cerro Porteño
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.