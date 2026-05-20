Palmeiras x Cerro Porteño: tudo sobre o jogo da 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Arte GZH

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30min, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre na Arena Palmeiras, em São Paulo.

Escalações para Palmeiras x Cerro Porteño

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Mauricio e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Cerro Porteño: Martín Arias, Quintana, Velázquez e Matías Pérez; Iturbe, Jorge Morel, Wílder Viera, Fabrício Domínguez e Chaparro; Jonatán Torres e Vegetti. Técnico: Ariel Holan.

Onde assistir a Palmeiras x Cerro Porteño

RBS TV, GE TV, Disney+ e ESPN anunciam a transmissão.