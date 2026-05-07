O'Higgins e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.
Escalações para O'Higgins x São Paulo
O'Higgins: Carabalí; Faúndez, Garrido, Brizuela e Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva e Bryan Rabello; González, Sarrafiore e Arnaldo Castillo.
Técnico: Lucas Bovaglio.
São Paulo: Rafael, Igor Felisberto, Osório, Doria e Enzo Diaz; Luan, Danielzinho e Cauly; Tapia, André Silva e Ferreira (Lucca).
Técnico: Roger Machado.
Arbitragem para O'Higgins x São Paulo
Yael Falcon (ARG), auxiliado por Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG). VAR: German Delfino (ARG).
Onde assistir a O'Higgins x São Paulo
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.