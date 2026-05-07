Mirassol e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Maião, em Mirassol.
Escalações para Mirassol x LDU
Mirassol: Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Eduardo e Denílson; Carlos Eduardo e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes.
LDU: Gonzalo Valle; José Quintero, Allala, Luis Segovia e Leonel Quiñónez; Jesus Pretell, Fernando Cornejo e Gabriel Villamil; Janner Corozo, Deyverson e Alexander Alvarado. Técnico: Tiago Nunes.
Arbitragem para Mirassol x LDU
Alexis Herrera (VEN) auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Erzion Niero (VEN). VAR: Reyes Soto (VEN).
Onde assistir a Mirassol x LDU
- A Paramount+ anuncia a transmissão.