Libertadores 2026: veja os confrontos das oitavas de final 

A Conmebol sorteou, nesta sexta-feira (29), os confrontos das oitavas de final da Libertadores e o chaveamento até a decisão. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol são os brasileiros que seguem vivos na competição.
As oitavas de final têm início previsto para 11 de agosto, com os duelos de volta no dia 20 do mesmo mês. Veja abaixo como ficou o chaveamento.
Oitavas de final
- Estudiantes x Universidad Católica
- Palmeiras x Cerro Porteño
- Cruzeiro x Flamengo
- Independiente Del Valle x Tolima
- Mirassol x LDU
- Rosario Central x Corinthians
- Platense x Coquimbo Unido
- Fluminense x Independiente Rivadavia
Confira o chaveamento até a final
