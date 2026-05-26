Lanús e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (26), às 19h, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores.
O jogo ocorre no estádio Néstor Díaz Pérez, em Lanús, província de Buenos Aires, na Argentina.
Escalações para Lanús x Mirassol
Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcih; Biafore, Cardozo, Salvio, Marcelino Moreno e Carrera; Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino
Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Rodrigues, Lucas Oliveira e Igor Cariús (Reinaldo); Yuri Lara, Chico Kim, Shaylon (Lucas Mugni), Galdino, Alesson e Edson Carioca (André Luís). Técnico: Rafael Guanaes
Arbitragem para Lanús x Mirassol
Carlos Benítez, auxiliado por Roberto Canete e Jose Villagra (trio paraguaio). VAR: Antônio Garcia (URU)
Onde assistir a Lanús x Mirassol
- O Paramount+ anuncia a transmissão.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar