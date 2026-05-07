Independiente Medellín e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 21h30min, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.
Escalações para Independiente Medellín x Flamengo
Independiente Medellín: Chaux; Chaverra, Londoño, Ortíz e Fabra; Serna Romana, Loboa e Catano; Yony González, Chaverra e Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem para Independiente Medellín x Flamengo
Jesús Valenzuela, auxiliado por Túlio Moreno e Alberto Ponte (trio venezuelano). VAR: Andrés Cunha (URU).
Onde assistir a Independiente Medellín x Flamengo
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.
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