Independiente Medellín x Flamengo: tudo sobre o jogo da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Arte GZH

Independiente Medellín e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 21h30min, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.

Escalações para Independiente Medellín x Flamengo

Independiente Medellín: Chaux; Chaverra, Londoño, Ortíz e Fabra; Serna Romana, Loboa e Catano; Yony González, Chaverra e Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem para Independiente Medellín x Flamengo

Jesús Valenzuela, auxiliado por Túlio Moreno e Alberto Ponte (trio venezuelano). VAR: Andrés Cunha (URU).

Onde assistir a Independiente Medellín x Flamengo

A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.