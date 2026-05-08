Independiente Medellín x Flamengo é cancelado após bombas e invasão de torcedores; veja vídeo

A partida entre Independiente Medellín e Flamengo foi cancelada por conta de confusão protagonizada por torcedores do time colombiano. As equipes se enfrentavam nesta quinta-feira (7), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela quarta rodada da Libertadores.

Antes da bola rolar, já era possível ver sinalizadores nas arquibancadas. O jogo até iniciou, inclusive, com o Flamengo quase abrindo o placar no primeiro minuto, com Luiz Araújo. No entanto, segundos depois, torcedores da equipe da casa começaram a jogar objetos no gramado. Lasers também foram apontados na direção de jogadores e da arbitratagem.

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Entre os itens arremessados no campo estão fogos de artifício e bombas, que foram lançados próximos à área em que estavam jornalistas. Com 1min50s, o árbitro Jesús Valenzuela paralisou o jogo. Aos seis minutos, os times retornaram aos vestiários. Alguns torcedores até invadiram o gramado e passaram pelas grades que ali estavam.

Após 35 minutos da primeira paralisação, um comunicado oficial realizado no estádio informou a suspensão da partida por tempo indeterminado. E depois de 1h15min, o jogo foi suspenso.

Ainda não há uma data prevista para a partida ser retomada. O que se sabe é que ela não irá mais acontecer nesta quinta-feira.

Crise no time colombiano

O Independiente Medellín enfrenta uma crise que passa por troca recente de treinador, conflito entre dirigente e torcida, além dos resultados negativos no campo. Antes da partida, o clima já era hostil nos arredores do estádio e alguns alertas haviam sido feitos ao time colombiano.

Segundo o jornalista Mário Marra, da ESPN, a polícia local teria recomendado ao Independiente Medellín que o confronto fosse realizado com portões fechados. Contudo, o time da casa não aceitou.

Foto nas redes sociais

Logo após as equipes entrarem no vestiário, o volante Jorginho, do Flamengo, publicou uma foto nas redes sociais ao lado de outros jogadores. Na postagem, ele informou que os atletas estavam bem e aguardavam a decisão oficial sobre a retomada ou não da partida.

Jorginho, Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Léo Pereira e Léo Ortiz em foto nas redes sociais. @jorginhofrello / Instagram/Reprodução

Antes de jogo contra o Grêmio

Segundo o jornal O Globo, o Flamengo deverá ser declarado vencedor do confronto, garantindo a classificação antecipada para as oitavas de final. O site garante que a Conmebol sinalizou ao clube brasileiro e à CBF após a confirmação do cancelamento do jogo.

Conforme o regulamento da entidade sul-americana, se o time da casa causar a suspensão do jogo, o resultado deverá ser 3 a 0 para o clube visitante.

O próximo jogo do Flamengo é contra o Grêmio, neste domingo (10), às 19h30min, na Arena. Segundo o ge.globo, o time carioca já se dirigiu ao aeroporto com o objetivo de viajar para a capital gaúcha.

Dirigente se pronuncia

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto se pronunciou em vídeo divulgado nas redes sociais. O português reforçou que o time espera ganhar os três pontos da partida:

— Como é o óbvio, esperamos ganhar esses 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa e o regulamento é claro. O time mandante não conseguiu garantir a segurança.

Veja o vídeo: