Libertadores

Libertadores
Notícia

Independiente Medellín x Flamengo é cancelado após bombas e invasão de torcedores; veja vídeo

Confusão no Atanasio Girardot começou antes da bola rolar e seguiu no primeiro minuto de jogo. Rubro-Negro é o próximo adversário do Grêmio no Brasileirão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS