Fluminense e La Guaira se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30min, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Fluminense x La Guaira
Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio (Soteldo), Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía
La Guaira: Varela, Casimiro, Gianoli, Osio e Gutiérrez; Faya, Correa, Sulbaran e Castellanos; Arace e Londoño. Técnico: Héctor Pablo Bidoglio
Arbitragem para Fluminense x La Guaira
José Cabero, auxiliado por Alejandro Molina e Alejandro Molina (trio chileno). VAR: Brian Loayza (EQU)
Onde assistir a Fluminense x La Guaira
A ESPN anunciam a transmissão.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar