Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30min, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Flamengo x Estudiantes
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.
Estudiantes: Muslera; Mancuso, Pírez, Palacios e Núñez; Gabriel Neves, Amondarain e Piovi; Farias, Carrillo e Cetré. Técnico: Alexander Medina.
Arbitragem para Flamengo x Estudiantes
Esteban Ostojich (URU), auxiliado por Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU). VAR: Leodan González (URU).
Onde assistir a Flamengo x Estudiantes
- O Paramount+ e a Globo anunciam a transmissão.