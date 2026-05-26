Flamengo e Cusco se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30min, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.
O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Flamengo x Cusco
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz, Plata, Paquetá e Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Cusco: Pedro Díaz, Zevallos, Fuentes, Choi e Bolivar; Valenzuela, Colitto, Manzaneda, Colman e Soto; Juan Tévez. Técnico: Alejandro Orfila.
Arbitragem para Flamengo x Cusco
José Javier Burgos, auxiliado por Pablo Llarena e Hector Bergalo. VAR: Christian Ferreyra (quarteto uruguaio).
Onde assistir a Flamengo x Cusco
- O Disney+ anuncia a transmissão.
