Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30min, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte.
Escalações para Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Sinisterra) e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge (Neyser). Técnico: Artur Jorge
Barcelona de Guayaquil: José Contreras; William Vargas, Báez (Rangel), Gustavo Vallecilla e Mina (Perlaza); Bryan Carabalí (Celíz), Jean Montaño, Matías Lugo e Jhonny Quiñonez; Sergio Nuñez e Miguel Parrales (Sergio Mejía). Técnico: César Farias
Arbitragem para Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil
Andrés Matonte (URU), auxiliado Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU). VAR: Leodán González (URU)
Onde assistir a Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.
