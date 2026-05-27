Corinthians e Platense se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30min, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre na Arena do Corinthians, em São Paulo.
Escalações para Corinthians x Platense
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz
Platense: Borgogno; Lagos, Vazquez, Mendía e Tomás Silva; Amarfil, Ferreira, Gauto, Gómez e Zapiola; Lencina. Técnico: Walter Adrian Zunino
Arbitragem para Corinthians x Platense
Alexis Herrera, auxiliado por Alberto Ponte e Erizon Nieto. VAR: Reyes Soto (todos da Venezuela)
Onde assistir a Corinthians x Platense
- RBS TV, ge tv e Paramount+ anunciam a transmissão.