Conmebol dá vitória ao Flamengo contra o Medellín; veja punição

Partida era válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. JAIME SALDARRIAGA / AFP

A Conmebol confirmou a vitória do Flamengo na partida cancelada contra o Independiente Medellín, no dia 7 de maio, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Nesta quinta-feira (21), a entidade sul-americana deu os três pontos para o clube brasileiro ao decretar W.O. para os colombianos.

A partida chegou a começar no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, mas com menos de 2 minutos foi interrompida por conta de confusão provocada por torcedores do time colombiano. A arbitragem determinou o cancelamento do confronto após a situação não ser resolvida.

Punição pesada

A Conmebol culpou o Independiente Medellín pela falta de segurança que resultou no cancelamento do jogo. O time foi punido com cinco partidas como mandante com portões fechados em competições da entidade. Além disso, terá dois jogos fora de casa sem a presença da torcida e precisará pagar uma multa de US$ 116 mil (R$ 582 mil).

Com o resultado, o Flamengo chegou a 13 pontos e garantiu de forma matemática a primeira colocação da chave. Nesta semana, na quarta (20), o time venceu o Estudiantes, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Pedro.