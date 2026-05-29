Confira os classificados para as oitavas de final da Libertadores

Flamengo, de Pedro, terminou com a melhor campanha geral da primeira fase. MAURO PIMENTEL / AFP

Estão definidos os 16 classificados para as oitavas de final da Libertadores. As últimas vagas foram definidas nesta quinta-feira (28) após o término da última rodada da fase de grupos.

Os seis brasileiros seguem na disputa. Flamengo e Corinthians terminaram como líderes de suas chaves. Já Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e Mirassol avançaram como segundos colocados.

Os confrontos das oitavas de final serão definidos por sorteio, com os primeiros colocados no Pote 1, e os segundos no Pote 2. Não há restrições, ou seja, equipes do mesmo país podem se enfrentar nesta fase.

O sorteio dos confrontos será realizado nesta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol.

No mata-mata, os times de melhor campanha na primeira fase possuem a vantagem de decidirem seus confrontos em casa até a semifinal. A final da Libertadores será disputada em jogo único, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Confira os classificados da Libertadores

Pote 1

Flamengo

Coquimbo Unido-CHI

Independiente Rivadavia-ARG

Universidad Católica-CHI

Corinthians

Cerro Porteño-PAR

LDU-EQU

Independiente del Valle-EQU

Pote 2

Estudiantes-ARG

Tolima-COL

Fluminense

Cruzeiro

Platense-ARG

Palmeiras

Mirassol

Rosario Central-ARG