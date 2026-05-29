Confira os classificados para as oitavas de final da Libertadores

Estão definidos os 16 classificados para as oitavas de final da Libertadores. As últimas vagas foram definidas nesta quinta-feira (28) após o término da última rodada da fase de grupos.
Os seis brasileiros seguem na disputa. Flamengo e Corinthians terminaram como líderes de suas chaves. Já Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e Mirassol avançaram como segundos colocados.
Os confrontos das oitavas de final serão definidos por sorteio, com os primeiros colocados no Pote 1, e os segundos no Pote 2. Não há restrições, ou seja, equipes do mesmo país podem se enfrentar nesta fase.
O sorteio dos confrontos será realizado nesta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol.
No mata-mata, os times de melhor campanha na primeira fase possuem a vantagem de decidirem seus confrontos em casa até a semifinal. A final da Libertadores será disputada em jogo único, no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Confira os classificados da Libertadores
Pote 1
- Flamengo
- Coquimbo Unido-CHI
- Independiente Rivadavia-ARG
- Universidad Católica-CHI
- Corinthians
- Cerro Porteño-PAR
- LDU-EQU
- Independiente del Valle-EQU
Pote 2
- Estudiantes-ARG
- Tolima-COL
- Fluminense
- Cruzeiro
- Platense-ARG
- Palmeiras
- Mirassol
- Rosario Central-ARG
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