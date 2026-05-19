Boca Juniors x Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h30min, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre na Bombonera, em Buenos Aires.
Escalações para Boca Juniors x Cruzeiro
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Braida, Luciano Lollo, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado e Tomás Aranda; Ángel Romero e Miguel Merentiel. Técnico: Claudio Ubeda.
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Gerson, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Luis Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Arbitragem para Boca Juniors x Cruzeiro
Jesús Valenzuela (VEN), auxiliado por Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN). VAR: Ángel Arteaga (VEN).
Onde assistir a Boca Juniors x Cruzeiro
- O Paramount+ anuncia a transmissão.