Always Ready x Mirassol hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Always Ready e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (19) pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre às 21h, no Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai.
Escalações para Always Ready x Mirassol
Always Ready: Baroja; C. Rodriguez, Miranda, Rambal e D. Rodriguez; Torrico, Cuellar e Saucedo; Amoroso, Maraude e Triverio. Técnico: Marcelo Straccia.
Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Wanderson Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Chico Eduardo; Shaylon, Alesson e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.
Onde assistir a Always Ready x Mirassol
A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲