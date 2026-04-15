Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre na Arena do Palmeiras, em São Paulo.
Escalações para Palmeiras x Sporting Cristal
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Goméz, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Arias, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Sporting Cristal: Enriquez; Sosa, Araújo, Lutiger e Cristiano; Cazonatti, Tamara, Juan González e Castro; Ávila e Iberico. Técnico:
Arbitragem para Palmeiras x Sporting Cristal
Piero Maza (CHI), auxiliado por Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI). VAR: Juan Lara (CHI).
Onde assistir a Palmeiras x Sporting Cristal
- O Paramount+ anuncia a transmissão.
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