Palmeiras x Sporting Cristal: tudo sobre o jogo da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Arte GZH

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre na Arena do Palmeiras, em São Paulo.

Escalações para Palmeiras x Sporting Cristal

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Goméz, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Arias, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Sporting Cristal: Enriquez; Sosa, Araújo, Lutiger e Cristiano; Cazonatti, Tamara, Juan González e Castro; Ávila e Iberico. Técnico:

Arbitragem para Palmeiras x Sporting Cristal

Piero Maza (CHI), auxiliado por Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI). VAR: Juan Lara (CHI).

Onde assistir a Palmeiras x Sporting Cristal

O Paramount+ anuncia a transmissão.