Palmeiras 2x1 Sporting Cristal: veja os gols e melhores momentos da partida pela Libertadores

O Palmeiras conquistou a primeira vitória na Libertadores 2026 nesta quinta-feira (16). Em São Paulo, a equipe paulista fez 2 a 1 no Sporting Cristal, do Peru, e assumiu a liderança do Grupo F.
O Verdão abriu o placar com um gol do zagueiro Murilo, mas González empatou ainda na primeira etapa. Flaco López, que chegou a ter um gol anulado pelo VAR, marcou de pênalti no fim da partida e decretou a vitória brasileira.
Como havia empatado com o Junior Barranquilla em 1 a 1, na primeira rodada, o Palmeiras assumiu a liderança da chave com quatro pontos. Sporting Cristal e Cerro Porteño somam três, enquanto o clube colombiano é o lanterna com apenas um.
O Palmeiras volta a jogar neste domingo (19), às 18h30min, contra o Athletico-PR, na Arena do Palmeiras, em São Paulo, pela 12ª rodada do Brasileirão. O time treinado por Abel Ferreira lidera o campeonato com 26 pontos.