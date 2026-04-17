Palmeiras 2x1 Sporting Cristal: veja os gols e melhores momentos da partida pela Libertadores

O Palmeiras conquistou a primeira vitória na Libertadores 2026 nesta quinta-feira (16). Em São Paulo, a equipe paulista fez 2 a 1 no Sporting Cristal, do Peru, e assumiu a liderança do Grupo F.

O Verdão abriu o placar com um gol do zagueiro Murilo, mas González empatou ainda na primeira etapa. Flaco López, que chegou a ter um gol anulado pelo VAR, marcou de pênalti no fim da partida e decretou a vitória brasileira.

Como havia empatado com o Junior Barranquilla em 1 a 1, na primeira rodada, o Palmeiras assumiu a liderança da chave com quatro pontos. Sporting Cristal e Cerro Porteño somam três, enquanto o clube colombiano é o lanterna com apenas um.