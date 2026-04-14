LDU e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (14), às 23h, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.
Escalações para LDU x Mirassol
LDU: Valle; Quintero, Mina, Segovia e Quiñonez; Cornejo, Pretell e Villamíl; Corozo, Estrada e Deyverson. Técnico: Tiago Nunes.
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Victor Luís (Reinaldo); Neto Moura, Aldo Filho e Eduardo; Negueba, Edson Carioca (Alesson) e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes.
Arbitragem para LDU x Mirassol
Roberto Perez (PER), auxiliado por Jesus Sanchez e José Castillo (PER). VAR: Joel Alarcon (PER).
Onde assistir a LDU x Mirassol
- O Paramount+ anuncia a transmissão.