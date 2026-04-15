Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30min, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Fluminense x Independiente Rivadavia
Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Savarino; Serna (Ganso), Canobbio e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luis Zubeldía
Independiente Rivadavia: Bolcato; Bonifacio, Costa (Villalba), Studer e Gómez; Fernadez, Bottari e Florentín; Sartori, Arce e Villa. Técnico: Alfredo Berti
Arbitragem para Fluminense x Independiente Rivadavia
Jhon Ospina, auxiliado por Miguel Roldan e Mary Blanco (trio da Colômbia). VAR: Franklin Congo (Equador).
Onde assistir a Fluminense x Independiente Rivadavia
- A RBS TV, a ge tv e a ESPN anunciam a transmissão.