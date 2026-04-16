Flamengo x Independiente Medellín hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Flamengo x Independiente Medellín: tudo sobre o jogo da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Arte GZH

Flamengo e Independiente Medellín se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h30min, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Leia Mais Ex-goleiro do Grêmio deixa campo chorando após lesão no joelho

Escalações para Flamengo x Independiente Medellín

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Independiente Medellín: Eder Chaux, Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortíz e Frank Fabra; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna e John Montano; Francisco Chaverra e Francisco Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo,

Arbitragem para Flamengo x Independiente Medellín

Andres Matonte (URU), auxiliado por Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU). VAR: Antonio Garcia (URU).

Onde assistir a Flamengo x Independiente Medellín