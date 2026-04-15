Ex-goleiro do Grêmio deixa campo chorando após lesão no joelho

Uma cena forte chamou a atenção no futebol sul-americano na terça-feira (14). Ex-goleiro do Grêmio, Marchesín deixou o gramado de La Bombonera chorando após romper o ligamento cruzado do joelho direito.
De acordo com o clube argentino, o tempo de recuperação do jogador será de oito meses. O goleiro foi consolado por seus companheiros após a lesão.
Marchesín rompeu o ligamento aos oito minutos do primeiro tempo. O camisa 1 do Boca Juniors saiu do gol para bloquear um chute na entrada da área. Ao voltar rapidamente para o gol, ele perdeu a estabilidade e torceu o joelho.
O goleiro tentou permanecer em campo, mas logo foi substituído por Leandro Brey. Antes de deixar o gramado e no carro maca que o levou para fora do campo, Marchesín estava inconsolável.
Esta foi a segunda partida do goleiro desde que sofreu uma lesão no adutor que o afastou dos jogos contra o Talleres e Universidad Católica na estreia do Boca na Libertadores.